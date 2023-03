Anuel AA le respondió a Karol G en su nueva canción

En respuesta a ‘TQG’, Anuel AA lanzó ‘Más rica que ayer’ en respuesta a Karol G y celebró que el tema rápidamente se convirtiera en el segundo más escuchada a nivel mundial. A través de sus redes sociales, el puertorriqueño agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le han brindado a su nuevo éxito musical.

“Gracias a todo el mundo escuchando y viendo el video, apoyándome, en especial a los reales que han estado conmigo desde el comienzo de mi carrera. Los amo”, se lee en la publicación que realizó el artista en su cuenta oficial de Instagram.

En ‘Más rica que ayer’, Anuel AA menciona el término ‘Bebecita’, con el cual llamaba a Karol G cuando eran novios. Es por esto que muchos usuarios en las redes sociales aseguran que el tema es una respuesta a la canción que publicó Karol G junto a Shakira.

“Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tú y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos”, dice un fragmento del nuevo tema del artista urbano.

Karol G y el tema que le dedicó a Anuel AA

El pasado 24 de febrero Shakira y Karol G sorprendieron a sus miles de fans en todo el mundo con el lanzamiento de ‘TQG’. El tema rápidamente se convirtió en un éxito en todo el mundo y sus seguidores reconocieron algunos mensajes dirigidos a Gerard Piqué y Anuel AA, las exparejas de ambas artistas.