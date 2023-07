Hijos no reconocidos: ¿cómo reclamar sus derechos?

En Tu Defensa decidió entrar al terreno de los temas de paternidad y uno de ellos corresponde al de los hijos no reconocidos. Esta situación se da muy a menudo entre parejas y por lo general es el padre quien ostenta un menor el cual decidió no hacerse cargo, tal como lo veremos en los casos que repasamos el último lunes en el programa.

Dos personalidades reconocidas en el medio han estado inmersas en este tipo de problemáticas. Por un lado, el futbolista Renato Tapia estuvo en el ojo de la tormenta cuando su ex pareja le reclamó que le diera el apellido al hijo que tuvo con ella seis años atrás, además de exigirle ayuda por el menor. El otro caso que decidimos traer al presente es el de Andrea Muñoz, ex pareja de José María Barraza. El hijo del comediante del mismo apellido se vio involucrado en un caso como este al no querer hacerse cargo del mismo y reusarse a pagar pensión de alimentos.

Los derechos de los hijos no reconocidos

En palabras de nuestros propios abogados, la manera en la que se puede reclamar los derechos de los hijos no reconocidos no tienen solo una vía, sino muchas más. En palabras de Claudia Zumaeta “los requisitos indispensables que se debe tener para reclamar los derechos del menor son tres: partida de nacimiento, copia del DNI de la madre, ficha de RENIEC del padre”.

Lady Peña también se refirió al tema de los hijos, pero desde una situación distinta. “Si el padre ya está muerto, se debe recurrir a los familiares inmediatos o cercanos para hacer prueba de ADN y poder exigir los derechos del menor con los requisitos previamente mencionados”, sostuvo la jurista.

Además de nuestras dos abogadas en el set, Martín Fort también habló acerca de esta problemática: “Es increíble la cantidad de casos que se dan día a día y se pone en tela de juicio los derechos fundamentales de los niños. Inclusive, el artículo 2 de la Constitución nos habla claramente sobre el derecho a la identidad, así que allí se tiene un sustento más”.