“Ya te bloqueé”: Flaco Granda revela el motivo por el cual no quiere ver a Gino Pesaressi en El Gran Chef Famosos: La Revancha

No lo quiere ni ver. En el segundo día de estreno de El Gran Chef Famosos: La Revancha, Giancarlo el Flaco Granda, reveló por qué no quiere ver ni en pintura a Gino Pesaressi, el tercer lugar de la cuarta temporada del programa de cocina.

“Esta temporada no ayudaré a nadie”, señaló el comentarista deportivo. Además, contó el motivo por el cual lo hace, pues así lo eliminaron de la cuarta temporada. “Pesaressi no ye quiero ver. Ya te bloqueé. Yo lo ayudé, se llevó el beneficio y me eliminaron. Esta temporada no ayudo a nadie”, exclamó.

Este martes 5 de diciembre, inició la temporada INSUPERABLE de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Mauricio Mesones, Susan León, El Flaco Granda, Junior Silva, Milene Vázquez y el “Loco” Wagner regresan a la cocina para llevarse la olla dorada. ¿Quiénes lograrán salvarse de la primera Noche de Sentencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.