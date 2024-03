Steve enfureció con Austin Palao y lo responsabiliza por una posible derrota: “Es culpa de él” | El Gran Chef Famosos

Los Palao quieren sí o sí conseguir su boleto a la ronda final de “El Gran Chef Famosos X2”. Padre e hijo están haciendo su mejor esfuerzo para avanzar a esa etapa y estar más cerca de conseguir la tan ansiada ‘Olla Dorada’. Sin embargo, la tensión y nervios dentro de la cocina pueden ocasionarles una mala jugada.

Austin le recordó a su papá que le metió presión para terminar con lo que estaba realizando. “Bueno, en realidad tenemos todo para hacer los platos que nos digan… Que sepamos, que no sepamos. Lo hacemos muy bien. Acá mi compare’ no más, tiene un problema con el tiempo”, expresó. Por su parte, Steve intentó no hacerle caso y se “lavó las manos”. “Si perdemos es por culpa de él”, sentenció.

Este lunes 25 de marzo se vive la tercera noche de la etapa semifinal de “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas se enfrentarán en la cocina de Latina Televisión para llegar a la recta final y tentar la oportunidad de llevarse la ‘Olla de Oro’. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.