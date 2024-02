“Soy una ganadora”: Así se despidió Tilsa Lozano tras quedar con segundo lugar de El Gran Chef Famosos: La Revancha

El último sábado 3 de febrero, Tilsa Lozano se enfrentó cara a cara a Christian Ysla y Mayra Goñi por la ansiada ‘olla de oro’ en la gran final de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Pero, al terminar la noche, la modelo se quedó con el segundo lugar de esta temporada de lujo.

Pese a dejar toda su sazón en la cocina del programa de Latina Televisión, Tilsa Lozano no terminó de convencer al jurado, por lo que se quedó con un merecido segundo puesto. Así que, al conocer la noticia, la modelo compartió un sentido mensaje de agradecimiento a sus seguidores por todo el apoyo que recibió durante su participación.

“Yo claro que soy una ganadora. No me lleve la olla, pero me llevo a casa el amor de ustedes los ‘chefcitos’. Aprendí mucho en esa cocina, gracias infinitas a Latina y Rayo en la botella por regalarme esta oportunidad. Gracias por la paciencia y consejos del hermoso jurado de lujo y al gran Peláez no solo un conductor maravilloso sino uno de los corazones más nobles que he conocido”, se lee en la publicación que realizó en Instagram.

Asimismo, y tal como lo dejó claro en la gran final de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, este reconocimiento también va para su familia. “Ellos saben que di todo y más. La cocina es como la vida misma: te puedes quemar, cortar, pero siempre se tiene que seguir adelante“, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Chefcito! La nueva temporada “El Gran Chef Famosos X2” se estrena este lunes 5 de febrero a las 7:45 p.m. a través de la señal de Latina Televisión. ¡No te lo pierdas!