¿Separados al nacer? Miguel Vergara asegura que es “igualito” a Renato Rossini Jr. | El Gran Chef Famosos: La Revancha  

Miguel Vergara es uno de los 12 participantes que estará en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’. No cabe dudas de que todos recuerdan su paso por la competencia. Desde sus makis incomibles hasta la ‘jalada’ de oreja que le dio Leyla Chihuán.

El actor se ganó a todos los televidentes con sus singulares bromas y peculiar carisma. Ahora, el público podrá disfrutar de eso nuevamente. Todavía no empiezan los duelos, pero el cómico ya sacó más de una sonrisa en su presentación.

Su aparición en escena se dio con un pequeño baile que incluyó una voltereta, fue ahí cuando las carcajadas de todos los presentes se hicieron sentir. Transmitió mucha energía en todo el set. Algo que no podía faltar era su particular risa. Con ella, cautivó a todos y brindó un ambiente distinto. “Estoy recontra feliz de estar de nuevo acá (…) Esa olla me la llevo yo sí o sí…”, expresó.

Para sorpresa de muchos, reveló que viene renovado y tiene tácticas que lo llevarán a ser el campeón. “Es más, yo tengo una estrategia… Copiarme de mis compañeros”, según él, es la clave del éxito. Además, como si fuera poco, recordó el tiempo que duró en el programa, dejando en claro que es un adversario difícil de combatir: “La primera temporada duré dos meses y una semana, si no me equivoco…”.

Con Miguel Vergara las bromas no pueden faltar. En esta ocasión se comparó con Renato Rossini Jr. “Si hablamos de galán acá estamos (se pone al lado de Renato Rossini Jr.). Miren… Igualitos…”, expresó el actor. José Peláez no titubeó y se unió a la conversación. Afirmó que Miguel y Renato son “idénticos”.

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Susan León (participante de la 1era temporada), Mauricio Mesones y Mónica Torres (participantes de la 2era temporada), el ‘Loco’ Wagner (participante de la 3era temporada). Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada) son los seis primeros famosos que regresan por su revancha. Ellos buscarán levantar la preciada olla de oro y así llevarse el título de El Gran Chef. A ellos se sumaron Armando Machuca y Marya Goñi (participantes de la 3era temporada), Karina Calmet y Miguel Vergara (participantes de la 1era temporada) y Junior Silva (participante de la 2da temporada).

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.