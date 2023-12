Salieron los celos: ‘Flaco’ Granda llamó “traidor” a Peláez por recibimiento a Ale Fuller en El Gran Chef Famosos

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, Giancarlo ‘Flaco’ Granda se molestó con el conductor José Peláez y lo llamó “traidor”. Lo curioso, es que todo el problema se ocasionó solo por un abrazo.

“¿Qué quieres traidor? ¿Tú qué crees? ¿Qué no te vi a los abracitos con la prima (Ale Fuller)? Pensé que los abracitos eran exclusivos”, dijo el periodista deportivo. “Ah ya, no, ahí sí no te puedo negar. Mis abrazos son para todo el mundo”, precisó Peláez.

Este viernes 8 de diciembre, empieza la segunda ronda de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Armando Machuca, Mónica Torres, Mauricio Mesones, Mayra Goñi y ‘Flaco’ Granda recibieron en la cocina a Ale Fuller. Estos seis participantes de la noche se enfrentan por evitar la segunda Noche de Sentencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.