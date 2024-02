¿Qué dirá Pancho Cavero?: ‘Chefcitos’ y ‘Apuraditos’ preocupados por la escena de Ximena y Rodrigo en “Papá en Apuros” 

El capítulo 81 de “Papá en Apuros” se transmitió este martes 20 de febrero por la señal de Latina Televisión. Pero, lo que captó la atención de los seguidores de la novela familiar fue descubrir que Natalia Rodríguez (interpretada por Ximena Díaz) y Jorge Arrarte (interpretado por Rodrigo Sánchez-Patiño) tuvieron un encuentro íntimo.

Esto abrió la posibilidad de que el bebé que está esperando Natalia no sea de Martín Seminario, sino de Jorge Arrarte. Sin embargo, la mujer le aseguró que eso no podía ser porque las semanas no concordaban, pero la duda en Jorge persiste.

Debido a lo intensa que fue la escena del encuentro íntimo entre Natalia y Jorge, incluidos los apasionados besos, los televidentes usaron sus redes sociales para manifestar su “preocupación” por la reacción de Pancho Cavero, la pareja de la actriz Ximena Díaz. Esto debido a que, en una oportunidad anterior, él había manifestado haberse sentido incómodo con los besos de pantalla entre Ximena y Juan Carlos Rey de Castro, quien da vida a Martín Seminario en “Papá en Apuros“.

