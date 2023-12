Mónica Zevallos, ganadora de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos: “Gracias por dejarme entrar a sus casas”

Tuvo un regreso a la televisión peruana por todo lo alto. Mónica Zevallos se coronó como la ganadora de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos. Ella se llevó la Olla Dorada al superar a Christian Ysla en la gala final de temporada.

Tras darse a conocer el resultado, muy emocionada, Mónica Zevallos dijo que compartía el premio con su familia, todos sus seguidores y con Christian Ysla por todo el esfuerzo que ambos han puesto en la competencia.

La ganadora de la cuarta temporada llegó a Arriba Mi Gente para cocinar. Sin embargo, antes de ello, se animó a hablar con Santi Lesmes. “Lo que más he ganado, no solo es la olla, sino la hermosa experiencia. He podido reencontrarme con el público y de haber conectado con mis compañeros. Muchas gracias por abrirme las puertas de sus casas”, comentó.

Además, Santi le preguntó cuál de los 3 jurados han sido más exigentes. Ella no dudó en responder: “La más suave siempre será Nelly. El más exigente será Giacomo”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar a la cocina de “El Gran Chef Famosos” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.