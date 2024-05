Padres denuncian que colegio nacional de Punta Negra se encuentra en pésimas condiciones hace más de 20 años

Los padres de familia del colegio San José, ubicado en Punta Negra, protestaron afuera de las instalaciones de la institución. Los familiares de los estudiantes denuncian que la infraestructura de la escuela lleva más de 20 años en pésimas condiciones y que pone en riesgo la seguridad de los niños. Este es el único colegio nacional que existe en el distrito.

La reportera Milena Merino de “Arriba mi Gente” llegó hasta el colegio para conversar con los padres, quienes señalaron la falta de acciones. Una de las madres explicó que se intentaron comunicar con la Ugel desde hace varios años. “Hace poquito vino el director de la Ugel 1 y lo primero que ha dicho es que no está para un colegio esto”, aseguró.

Sin embargo, con su visita la Ugel también indicó que ellos no son responsables de las condiciones en las que se encuentra el colegio. “Han que el colegio no pertenece a Ugel, pertenece a la Municipalidad y por eso no pueden hacer nada”, contó otra de las madres. Por su parte, el director de la institución permitió el acceso al colegio, pero se negó a dar declaraciones.

Al entrar, una de las madres señaló que uno de los niños sufrió un golpe cuando un pedazo de concreto del techo de su salón de clases lo impactó. Los baños de la escuela también se encuentra con malas condiciones, al igual que la fachada. Incluso un señor encargado de mantenimiento, que trabaja desde hace más de dos décadas en el colegio, denunció que una de las columnas del lugar ha cedido y se ha inclinado.

Además, uno de los padres reveló que ha sido estudiante de la escuela y que este problema viene desde cuando él era un estudiante. “En ese tiempo que yo estudiaba nos paralizaron. Nos hicieron salir de aulas y estudiábamos solo en el primer piso, pero el techo se caía desde ese tiempo”, narró.

