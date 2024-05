5 de cada 10 niños y adolescentes peruanos sufren de acoso sexual a través de juegos en línea

Según el estudio de Grooming Latinoamérica, juegos en línea como Minecraft, Roblox o Free Fire se han convertido en el principal lugar de captación de menores de edad. En el país, 5 de cada 10 niños sufre acoso sexual a través de estas aplicaciones.

TE PUEDE INTERESAR | Delincuentes exigen 2 millones de soles para liberar a la empresaria de gimnasios secuestrada en Los Olivos

El reportero Rob Reyna de “Arriba mi Gente” conversó con especialistas sobre esta preocupante noticia. Hernán Navarro, el director de Grooming Latam, explicó la situación de riesgo que puede suponer este pasatiempo cada vez más común en los menores. “La pedolfilia encontró en las tencologias un vehículo de contacto, de proximidad”, comentó. El juego Free Fire es el más usado para captar menores con un 38%. Le sigue Roblox con un 34%.

Una de las madres de un niño usuario de estos juegos contó que es muy común que, a través de los chats de estos juegos, metan a los pequeños a otros grupos privados o les piden sus números telefónicos. “Había un señor que le estaba pidiendo fotos de dónde vivía, con cuántas personas vivía, que le diga como se veía su casa y en qué colegio estudiaba”, narró. WhatsApp, YouTube y TikTok son las tres redes más usadas para acosar menores con 79, 74 y 68% respectivamente.

Además, Navarro brindó una serie de recomendaciones sobre cómo actuar ante este delito. “Hay que denunciarlo penalmente. No debemos bloquear el perfil. “Si yo bloqueo no puede ver la evidencia que es capaz de activar le proceso penal”, desarrolló. El directo la importancia de no borrar los mensajes, de tomar capturas de pantalla y copiar los enlaces de los perfiles a denunciar.

¿Qué es el grooming?

El grooming es un delito cibernético que ocurre cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad en redes sociales para después solicitar material sexual. Según el estudio, Perú es el cuarto país con más niños víctimas de este crimen.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.