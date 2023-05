Milett Figueroa se fue entre lágrimas de El Gran Chef Famosos al ser la eliminada de la noche

Milett Figueroa fue eliminada de El Gran Chef Famosos, la actriz no tuvo un buen desempeño a la hora de presentar la comida italiana.

Luego de que el jurado deguste junto al invitado Ugo Plevisani las presentaciones de cada famoso, pasaron a dar la devolución correspondiente, el primero en dar su punto de vista fue Javier Masías a Patricio Suárez Vértiz: “Patricio, tu Carbonara, qué problema, hermano”, sentencio.

Acto siguiente, Nelly Rossinelli tuvo palabras alentadoras hacia Milett Figueroa: “Milett, quiero que sepas que tu carbonara ha sido una de las más ricas que he probado. Lamento que haya pasado el último accidente, eso hizo que no presentaras los platos y no cumplieras con el reto, pero has avanzado mucho en la competencia, te felicito por eso”, apunto.

Giacomo Bocchio fue el encargado de evaluar a Korina Rivadeneira: “Korina, tu carbonara estaba bien, los sabores estaban bien en general, la textura estaba bien, pero se te saló. Estabas usando muchos elementos salados y no has tenido cuidado con la sal”.

La conocida como ‘Mamá de los pericotitos’ fue la encargada de dar la noticia que Korina Rivadeneira pasaba a la ronda semifinal. Por otra parte, el Javier Masías se encargó de dar el nombre de la eliminada de la competencia, y fue Milett Figueroa.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.