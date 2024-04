El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Los familiares de Flavia, Gino y Dorita llegan como refuerzos

¡Llegaron los refuerzos! Para esta importante noche en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, Flavia Laos, Gino Assereto y Dorita Orbegozo tienen el refuerzo de sus familiares. Cada una de las duplas enfrentará un reto culinario que definirá su pase o no a la Noche de Sentencia.

La primera en llegar fue Kiara Laos, la hermana de Flavia. “Hermana, me dijeron que necesitabas una ayuda y para eso he llegado”, dijo muy segura de sí misma. En tanto, el segundo en llegar fue Jota Benz, el hermano de Gino. “Te vine a ayudar. No te preocupes hermano, yo ya he analizado todo. He estado acá, conozco a los jueces”, aseveró.

La última en entrar a la cocina fue Rocío Otero, la tía de Dorita Orbegozo, quien llegó desde la ciudad de Pisco (Ica) para ayudar a su sobrina. “Un poco nerviosa. Hay que aprovechar”, dijo un poco tímida frente a las cámaras.

