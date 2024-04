El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Los emotivos discursos de los hermanos de Flavia y Gino

Dorita Orbegozo fue la ganadora del beneficio tras presentar un rico chupe de pescado al jurado de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Por ende, los hermanos de Flavia Laos y Gino Assereto se quedarían sin cocinar durante 10 minutos.

Durante ese tiempo, tanto Kiara Laos como Jota Benz, se pusieron a conversar con Armando Machuca. Él, en los últimos minutos del castigo, les hizo un pedido especial: darle un mensaje de aliento a sus hermanos.

El primer en pronunciarse fue Jota Bens: “(Gino) Es una persona que ha tenido una evolución tremenda. Yo sé lo que te esfuerzas día a día para ser mejor persona. Quiero decirte que eres, creo yo, una de las personas más cercanas y más importante. Tú eres una persona clave en mi vida, una persona importante, la que me dio la mano cuando yo recién llegué a Perú. Yo sé que quieres esto, cuánto estudias. Para hacerla corta: te amo hermano”.

En tanto, Kiara aseguró ante las cámaras: “Hermana, eres mi mejor amiga, tú sabes que eres mi media naranja, somo uña y mugre. El desarrollo que has tenido en la competencia demuestra mucho lo empeñosa que eres. Me consta. Te he visto en casa estudiando. Estoy orgullosa de ti, de tu esfuerzo y de lo trabajadora que eres”.

Este viernes 26 de abril, Flavia Laos, Gino Assereto y Dorita Orbegozo se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Sentencia. Para conseguirlo, cuentan con el apoyo de sus familiares. ¿Quién evitará ser sentenciado?

