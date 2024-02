Melcochita podría ser parte de “El Gran Chef Famosos x2: Marco Zunino y Denisse Dibós podrían hacerlo realidad

La nueva temporada de “El Gran Chef Famosos” inicia este lunes 5 de febrero. Marco Zunino y Denisse Dibós son unas de las duplas que darán batalla en la cocina. Los artistas tienen muy en claro que a lo largo del programa se presentan diferentes retos que ponen en aprieto a los participantes. Sin embargo, están preparados e incluso ya piensan con qué refuerzo podrían contar.

A lo largo de todos los episodios del programa culinario, los competidores muchas veces tienen la presencia de un participante extra dentro de sus estaciones. Esto en algunas ocasiones los ayudó a pasar de ronda, mientras que a otras personas les costó tanto que incluso fueron sentenciados y hasta eliminados de la competencia.

Por ello, es muy importante analizar bien con qué personaje les gustaría cocinar. Marco y Denisse la tienen muy clara y apuestan por el comediante. “Melcochita, prepárate”, fue el comentario que lanzó la actriz sobre la posibilidad de contar con su presencia en el programa favorito por millones de peruanos.

Marco y Denisse revelan cuál es su punto fuerte en la cocina

El hecho de conocerse desde hace muchísimos años atrás, es un punto a favor de Marco y Denisse. La conexión entre duplas será vital al momento de cocinar. Sin embargo, también destacaron otras de sus cualidades que los ayudaría a diferenciarse de los demás competidores, sobre todo la de Denisse, pues tiene que ver con algo que Giacomo Bocchio exige a los participantes: orden y limpieza.

Dibós señaló que su fortaleza está en picar los insumos y las guarniciones que se vayan a emplear. Además, tiene planeado dejar todo en orden, pues quiere una estación limpia para evitar cualquier tipo de complicaciones que se pueda presentar. “Me encanta lavar”, señaló.

Por otro lado, Marco Zunino aseguró que se demora mucho en cocinar, pero en su debilidad encontró una virtud. A pesar de que se pueda tomar su tiempo haciendo las preparaciones, confía en que siempre le sale bien. “La verdad es que me demoro para cocinar (…) Me sale rico, pero yo me demoro mucho y eso no funciona acá”, expresó. En ese instante, Denisse le puso paños fríos a la situación y le explicó que lo acompañaría en todo momento. “Te voy a ayudar con todo y vamos a cocinar maravillosamente rápido, que es lo que necesitamos”, sentenció.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.