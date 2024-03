Masías hizo reír a Damián y El Toyo en su despedida de El Gran Chef Famosos X2: “Extrañaré que me digan ‘Malasías’”

El jurado Javier Masías se caracteriza por dar discursos de despedida memorables. Y este miércoles no fue la excepción. El crítico gastronómico se despidió de Damián y El Toyo, quienes fueron eliminados en la ronda final de “El Gran Chef Famosos X2”.

TE PUEDE INTERESAR | Ricky Trevitazo rompe en llanto tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos X2 junto a Luigui Carbajal

El jurado precisó que la dupla se va de competencia por un detalle menor “que no es menor en esta altura de la competencia”: presentar papas crudas.

“Que saben cocinar es algo que todos sabemos, que han aprendido en esta cocina es lo que normalmente ocurre. Lo que a mí me gusta de ustedes es que ustedes son amigos y después de décadas y siguen siendo amigos. Aquí los he visto sacarse la chochoca y seguir siendo amigos y perseverar en eso: una amistad que trasciende los años. En lo personal, extrañaré que me digan ‘malasías’. Tú me lo dices y yo me río por dentro porque por fuera no me puedo reír. Y voy a extrañar sus sabores porque son realmente de los mejores que hemos tenido en esta competencia”, precisó Masías.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.