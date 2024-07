Este jueves 11 de julio se vivió una nueva Noche de Sentencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos“. Al final de la noche, el jurado tomó la decisión de mandar a Leyla Chihuán, Ivana Yturbe, Cielo Torres y Karina Borrero a la temida Noche de Eliminación en la que una de las participantes abandonará PARA SIEMPRE la competencia.

La primera sentenciada fue Leyla, quien, pese a la ayuda de su gran amiga Natalia Málaga, no pudo conquistar el paladar del exigente jurado. “No me da risa porque yo me he esforzado ayer, hoy, y lo seguiré haciendo mañana. Pero no me parece justo”, sentenció.

En tanto, la segunda sentenciada a Noche de Eliminación fue Ivana. “Bueno, se intentó“, dijo triste frente a las cámaras. Aunque, su refuerzo Eduardo Romay no perdió la oportunidad para hacer reír a su compañera. “Yo vine de negro de luto por Ivana Yturbe. Yo dí todo lo que podía dar, pero no fue suficiente“, agregó.

En tanto, la tercera persona en caer en Eliminación fue Cielo. “Noche de Eliminación. Vamos a salir de esa Noche de Eliminación“, aseguró antes de agradecer por todo el apoyo a su gran amigo Christian Palomino, mejor conocido como El Chico de las Noticias.

Por último, Karina también pasó a la Noche de Eliminación, ya que el refuerzo de su amigo Fernando Díaz no fue suficiente para salvarse. “Mañana solo me queda esforzarme el triple de hoy y salir de esa Noche de Eliminación“, aseveró la periodista.

