Ivanna Yturbe no la está pasando nada bien con Eduardo Romay como compañera. La modelo reniega más de lo que avanza. Ahora, protagonizaron una divertida escena. “¿Me puedo pasar el pescado por la cara para ver si tiene escamas?”, preguntó la jovencita al dudar de las palabras del deportista.

Acto seguid procedió a hacerlo, inmortalizando así un momento bastante gracioso. “Es que como no vas a saber qué es una escama”, dijo mirando fijamente a Eduardo. “Yo sí siento, pero tú no me crees”, respondió el atleta justificándose.

Este jueves 11 de julio se vive una nueva noche en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. ¿Quiénes conseguirán salvarse de la Noche de Sentencia?

