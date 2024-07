Javier Masías llegó a la estación de Leyla Chihuán y Natalia Málaga para supervisar cómo iba su preparación. Se llevó una gran sorpresa cuando la deportista le mencionó que ya habían terminado. “O sea, ya terminaste…. ¿Qué estás haciendo entonces?”, fue la pregunta que realizó el crítico.

“Sí, porque nosotras sabemos trabajar en equipo”, es como se justificó Leyla Chihuán, quien siente que hace una dupla espectacular con Natalia Málaga. Sin embargo, Masías no confía tanto en sus palabras y recordó la vez que comió plástico: “Esta señora me ha dado de comer plásticos. No les creo nada hasta que lo pruebe”.

Este jueves 11 de julio se vive una nueva noche en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. ¿Quiénes conseguirán salvarse de la Noche de Sentencia?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.