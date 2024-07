Jely Reátegui, Gachi Rivero y Christian Throsen consiguieron la aprobación del jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Por ende, los tres participantes consiguieron su pase al siguiente ciclo de competencia.

La primera salvada de la noche fue Jely, quien solo atinó a agradecer, repetidamente, al jurado por aprobar su arroz tapado a lo pobre.

En tanto, Gachi fue la segunda persona salvada de la Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. “Bien, yo sabía que esta sazón y este gusto por la comida me iba a salvar”, aseguró frente a las cámaras.

El último salvado fue Christian, quien superó por muy poco a su compañera Vanessa Terkes, y pasó al siguiente ciclo. “¡Yes. Salvado! No pensé que me salvaba, estoy muy contento”, celebró.

