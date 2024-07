Israel Dreyfus estuvo a punto de llorar al escuchar la crítica del chef Giacomo Bocchio en su primera noche en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El participante tuvo dificultad para afrontar el segundo plato de la noche, lo cual se evidenció en su proceso.

Giacomo notó que, para el aderezo, Israel había cortado muy poca cebolla. “Has hecho una cucharada de aderezo, sino que encima has echado cáscaras. Tienes que irte a tu casa hoy y practicar de hacer aderezos. Con esto de acá no vas a llegar lejos”, sentenció el chef peruano.

Pero, una vez en el confesionario, Israel Dreyfus hizo una promesa: “Voy a practicar aderezos y hacer arroz, urgente”.

Este martes 23 de julio se estrena la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los doce participantes llegan a la cocina para darlo todo y triunfar en la competencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.