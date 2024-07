Wendy Menendez RECHAZÓ categóricamente la ayuda de Matilde León en la preparación del primer plato de la noche de “El Gran Chef Famosos, La Academia”, donde estaban trabajando en el mismo equipo.

La participante había pedido que la actriz de “Papá en Apuros” le lea la receta; pero, al descubrir que no tenía apuntado el paso a paso, la botó de su estación. “¿Nada más has apuntado? Ya gracias. No me sirve”, dijo.

Esto entristeció a Matilde, quien se retiró cabizbaja de la estación de trabajo de su compañera del equipo rojo.

Este martes 23 de julio se estrena la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los doce participantes llegan a la cocina para darlo todo y triunfar en la competencia.

