Luego de una ardua batalla culinaria en la cocina de “El Gran Chef Famosos”, el jurado tuvo la difícil tarea de sólo escoger a un participante para que avance a la siguiente etapa. La primera en ir a la Noche de Reprobados es Matilde León. “Ya está, mañana vamos a darlo todo. Ya conocemos la noche de expulsión, así que veremos qué pasa”, expresó la actriz cuando se enteró de la noticia.

Luego mencionaron el nombre de Leslie Shaw, quien no la pasó nada bien en su estación. “Yo creo que los juecitos quieren verme todos los días, porque si no vengo, nadie canta. Por eso voy a venir a la noche de expulsión, porque me extrañan”, comentó la cantante. A ellas se le suman Wendy Menéndez y Adolfo Aguilar.

Este martes 30 de julio se vive una noche muy intensa en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar irse a la Noche de Reprobados, ¿quién logrará salvarse?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.