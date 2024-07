Llegó la hora de la verdad en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia” y el jurado tendrá que probar los platillos realizados por los participantes. Javier Masías tendrá que degustar de manera anónima y no tendrá conocimiento de quién es el “chef” que realizó lo que está probando.

Es así como llegó el turno de Matilde León, el jurado no dudó en llevarse a la boca un pequeño bocado. Sin embargo, sus expresiones demostraron que no le agradó en lo absoluto. A pesar de este pequeño tropiezo, la actriz se muestra bastante interesada en seguir aprendiendo para elevar su juego culinario. “Voy a duplicar mis horas de prácticas o quintuplicarlas hasta que me salga bien. ¡Porque sí podemos!”, comentó.

Este martes 30 de julio se vive una noche muy intensa en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar irse a la Noche de Reprobados, ¿quién logrará salvarse?

