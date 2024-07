Giacomo Bocchio volvió a acercarse a la estación de Leslie Shaw para ver su avance, pero al ver que no siguió sus recomendaciones se mostró bastante mortificado. “Las papas se tenían que cocinar dentro del guiso… Es que no me prestas atención también”, expresó. A pesar de ello, le explicó cómo elaborar la receta nuevamente.

Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al ver el desorden que la cantante tiene en su área. “Bueno, has procurado dorar el pollo… No has eliminado la punta del ala. Sigues trabajando en desorden… Bueno, que te vaya bien”, sentenció. Por su parte, Leslie le pide que no pierda las esperanzan en ella. “No pierdas la fe, tú sólo déjate llevar”, acotó.

Este martes 30 de julio se vive una noche muy intensa en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar irse a la Noche de Reprobados, ¿quién logrará salvarse?

