Los participantes están a la expectativa de lo que harán si es que llegan a ganar el beneficio del primer plato. Wendy Menéndez, comenzó diciendo que le gustaría compartir el premio con Matilde León, pues considera que es una de las participantes con las que tiene mayor afinidad dentro de “La Academia”.

Sin embargo, cuando llegó el turno de hablar de Adolfo Aguilar, sorprendió al contar que él no piensa compartir con nadie. A continuación, explicó sus motivos estratégicos: “Si gano el beneficio, no lo compartiría con nadie. No hay amistad hoy día, porque es darle ventaja a alguien que no pues… El chiste es tener yo la ventaja”, sentenció.

Este martes 30 de julio se vive una noche muy intensa en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar irse a la Noche de Reprobados, ¿quién logrará salvarse?

