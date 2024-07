¡FUE PUESTO EN EVIDENCIA! Yaco Eskenazi hizo todo lo posible para ganar el juego de las sillas en “El Gran Chef Famosos”; aunque eso implicó dejar en el piso a su compañera Cielo Torres. Pero, las cámaras lo expusieron y se confirmó que había hecho trampa.

Según las imágenes, Yaco jaló la silla y la acercó a sí mismo para poder ganar, lo cual NO está permitido. Así que antes de que le quiten el beneficio ganado, decidió “obsequiárselo” a Cielo.

“Mil disculpas Cielo Torres. Me gana la emoción. Me gana. Yo lo dije (…) Quiero cederle el beneficio a mi amiga, ya que soy muy picón y me gana la adrenalina en estos juegos. Te lo cedo”, aseguró el participante. “Yaco, no te pases. Te sentiste mal porque sabes que por tu culpa me fui al suelo”, le respondió Cielo.

Este martes 02 de julio se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Eliminación, ¿quién lo conseguirá?

