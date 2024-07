Jose Miguel Argüelles se convirtió, este lunes 08 de julio, en el octavo eliminado de la temporada de “El Gran Chef Famosos”. El actor de “Papá en Apuros” se despidió de la cocina de Latina Televisión para siempre.

Antes de abandonar el set, el participante tuvo palabras de agradecimiento por la oportunidad de mostrar más de sí mismo en televisión. “Son sentimientos encontrados. Es un honor haber estado en esta competencia. Yo he tenido compañeros de la novela que han estado acá y yo siempre dije que tenía muchas ganas de participar porque era algo nuevo, un reto, un desafío. Y sí que lo ha sido”, aseguró.

Asimismo, Jose Miguel comentó que “El Gran Chef Famosos” lo ha ayudado en varios aspectos de su vida. “Hace unos cuantos meses yo sentía que, de cierta forma, el control de mi vida lo estaba perdiendo un poquito. Decidí tomar acción con respecto a eso y eso ha coincidido con muchas cosas de las que aprendí en esta cocina. Lo que el jurado siempre dice: la toma de decisiones es muy importante. Eso yo lo traslado siempre a la vida real. Tomar decisiones cuando viene una ola y te revuelca”.

Por último, agregó: “Estoy muy contento porque ha sido un gran desafío. He llegado hasta acá. Estoy muy orgulloso de estar acá donde estoy. He aprendido un montón. Eso creo que me va a ayudar a crecer un montón en el lado profesional”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.