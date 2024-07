Yaco Eskenazi no desaprovechó la oportunidad de jugarle una broma a su compañera Leyla Chihuán en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”. La exvoleibolista estaba dando un pequeño discurso antes de empezar a cocinar donde decía que había llegado en son de paz. Sin embargo, Yaco empezó a poner al límite la paciencia de su colega.

“Hoy me tocó temprano el estudio de la paciencia. Espero que me sirva durante esta noche. Camino aquí me quedé gratamente sorprendida porque en la radio escuché: ‘agradece por lo vivido, agradece por todo lo que vas a vivir hoy porque todos los días no son iguales’. No se sabe cómo va a terminar la noche. Yaco, te va a caer de verdad… Yo estoy en un momento tranquila”, amenazó Leyla.

Pero Yaco siguió imitando todos sus gestos, así que la exvoleibolista sentenció: “Mira Yaco, mi paciencia, sabes tú, tiene un límite. No me la hagas perder”.

Este viernes 19 de julio se vive la segunda noche de la ronda final de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes luchan por no ser eliminados, ¿quiénes lo conseguirán?

