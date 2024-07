Leyla Chihuán se despidió de “El Gran Chef Famosos” este viernes tras convertirse en la primera eliminada de la ronda final. La exvoleibolista recibió emotivas palabras por parte del exigente jurado.

El chef Giacomo Bocchio destacó la disciplina y las ganas de aprender que demostró Leyla a lo largo de su participación. “Eso es algo que yo valoro mucho en ti. Yo sabía que venías a pelear por todo y lo has hecho muy bien. Hubo una progresión en ti, hubo momentos donde te frustraste un poco, pero te has sabido controlar. Se te va a extrañar Leyla, eres una gran persona”, aseguró.

Pero quien terminó por emocionar a Leyla en su despedida fue el crítico Javier Masías. “Leyla, tú también eras mi favorita y la verdad que sí te veía levantando la copa. Pero esta competencia se pone cada vez más cuesta arriba. Para mí también porque me ha tocado puntuarte bajo y me da mucha pena, porque tal vez no fue tu mejor jornada”, aseveró.

Y eso no fue lo único que destacó Masías sobre Leyla Chihuán. “Me quedo con el corazón enorme que tienes. Y, de hecho, me atrevería a decir que se apaga el corazón de esta temporada con tu retirada. Creo que eres la participante más querida en este momento y creo que más de una persona te veía alzando esa copa y ahora alguien más la va a tener que alzar por ti, pero nosotros te vamos a extrañar”, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.