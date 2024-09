Vanessa Terkes se fue contra la jurado Nelly Rossinelli en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna NO soportó descubrir que la popular “mamá de los pericotitos” les había dado el mismo consejo a sus rivales.

La actriz cortó las salchichas de una manera especial para mejorar la presentación de la salchipapa que estaba preparando junto a Wendy Menendez. Pero no contó con que la jueza le diera el mismo ‘tip’ a la dupla rival de Phillip Chu Joy y Jely Reategui.

“Ya vas de chismosa”, la acusó Vanessa. “Yo no he ido de chismosa, yo no había visto tu corte. Yo le he dicho porque me gusta mucho ese corte”, se defendió Nelly.

Este viernes 6 de setiembre se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes dejarán toda su sazón en la cocina para evitar la Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.