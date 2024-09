Como parte del nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”, Peláez anunció que las duplas deberían trabajar con un gorro de salchicha durante 10 minutos. Y, para dar una demostración, utilizó la generosidad del jurado Javier Masías.

Sin embargo, al crítico gastronómico NO le agradó para nada la idea. “Ni que estuviera loco. No, ya me cansé. Quiero vacaciones. Me está malogrando el peinado, esto es abuso. ¿En qué parte de mi contrato dice que me banque esto? Por Dios, ya no puedo ver. Odio mi trabajo”, se quejó Masías.

Este viernes 6 de setiembre se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes dejarán toda su sazón en la cocina para evitar la Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.