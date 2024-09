José Peláez NO toleró la interrupción del alumno Phillip Chu Joy en la nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Así que lo mandó a callar; pero no sin antes de decirle un “par de verdades”.

El conductor de “El Gran Chef” se mostró “molesto” y aseguró: “Señor Chu Joy, por favor, yo entiendo que usted puede sortear mi vida si usted se lo propone, y que por eso no me respeta. Yo lo entiendo. Lo he asumido. Pero, por favor, aunque no sea yo coleccionable, respete la competencia, a nuestros ilustres jurados”.

Este viernes 6 de setiembre se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes dejarán toda su sazón en la cocina para evitar la Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

