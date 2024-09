Israel Dreyfus llegó a la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia” y se ganó el corazón de todos los ‘Chefcitos’. El competidor siempre destacó por su carisma y humor dentro de las estaciones. Asimismo, ha tenido un gran paso por diversos realities de competencia, donde precisamente coincidió y se hizo gran amigo de Diana Sánchez. Esta complicidad entre ambos fue tan conocida, que su reencuentro generó mucha expectativa entre todos los fans.

A pesar de que Diana radica en Estados Unidos, Israel detalló que nunca perdieron comunicación y siempre mantuvieron el contacto. Eso no significa que no haya estado emocionado por verla en persona nuevamente. “Yo sí sentí bastante la pegada de que mucha gente quería vernos, que nos reencontremos en un formato, en este caso acá en un sitio tan bonito, en un programa tan lindo para la familia”, narró el modelo.

¿Cómo fue el reencuentro de Israel Dreyfus y Diana Sánchez en “El Gran Chef Famosos?

En ese sentido, se animó a detallar cómo fue su reencuentro dentro de las instalaciones del canal cuando ambos fueron anunciados como los “estudiantes” de “La Academia”. “Nos vimos en el camerino, nos apachurramos y comenzamos primero a rajar porque el raje ante todo con Diana Sánchez”, comenzó diciendo muy sonriente.

Por otro lado, contó que no esperó que el juego culinario de Diana Sánchez sea tan elevado. Es más, según su experiencia, daba por sentado que no cocinaba en lo absoluto. “No sabía que Diana cocinaba, lo tenía guardado. Yo pensé que estafaba a su gringo con el floro de que cocinaba, pero sí cocina, me ha sorprendido”, expresó. Israel fue eliminado, pero en el reciente programa la carismática bailarina aseguró estar orgullosa de su amigo, demostrando así que el sentimiento es mutuo.

