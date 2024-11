Raysa Ortiz recibió la ayuda de Erick Delgado para ablandar su masa para la lasaña. Pero, ni bien su compañero se fue de su estación, la participante de “El Gran Chef Famosos, La Academia” hizo un pedido especial ante las cámaras.

“¿Dónde está Canchita? Porque si me ve con él haciendo esto… Luego se va a molestar. No está Canchita, ¿no? No le digan a Canchita porque, si no, va a ver que está ayudándome y de ahí me va a decir: ‘¿qué está pasando acá?’”, suplicó la actriz.



Este miércoles 13 de noviembre se vive la segunda noche del décimo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. ¿Quiénes serán los participantes que pasarán a la Noche de Desaprobados?

¿Dónde ver todos los capítulos de "El Gran Chef Famosos"?

