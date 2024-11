Nelly Rossinelli visitó a Mauricio Mesones en su estación de trabajo en el nuevo capítulo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Y, durante su conversación, la popular “mamá de los pericotitos” resaltó el buen trabajo culinario del exparticipante.

“Muy bien, se nota que llegaste a un buen puesto en la competencia”, lo felicitó Nelly.

Y, por esa razón, Mauricio le RECLAMÓ por no hacerlo campeón de la segunda temporada de “El Gran Chef”, edición en la que se quedó con el tercer lugar. “¿Por qué no me dejaste ganar? ¿por qué no me dejaste ganar?”, le cuestionó.



Este miércoles 13 de noviembre se vive la segunda noche del décimo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. ¿Quiénes serán los participantes que pasarán a la Noche de Desaprobados?

