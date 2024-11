Alejandra Baigorria le dio la bienvenida a la cocina a Mauricio Mesones en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Pero, al descubrir que NO era su alumna favorita, le reclamó.

El conductor invitado en reemplazo a Peláez aseguró que le tiene “fe” a la participante. “Voy a anotar todos tus tips. Ella es mi preferida”, agregó. Y, ante el reclamo de los participantes, Mesones aclaró: “(Raysa) es mi favorita, (Alejandra) es mi preferida”.

Esto molestó a Alejandra, quien no dudó en alzar su voz de protesta: “A mí no me gusta compartir. Yo quiero corazón completo o no quiero”.



Este miércoles 13 de noviembre se vive la segunda noche del décimo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. ¿Quiénes serán los participantes que pasarán a la Noche de Desaprobados?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.