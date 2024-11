Mauricio Mesones le SUPLICÓ a Raysa Ortiz que NO toque nada de su preparación en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El conductor invitado se puso a preparar el chicharrón de pollo junto a los alumnos, pero no quiso recibir la ayuda de la actriz.

El cantante precisó que NO confía en la sazón de Raysa, tras haberla visto cocinar. “Ya sé cómo cocinas. No me ayudes, ya te he visto cocinar”, sentenció Mauricio. La actriz se ofendió y le preguntó: “¿Eso qué quiere decir?”. “Que tú eres mi favorita”, finalizó él.



Este miércoles 13 de noviembre se vive la segunda noche del décimo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. ¿Quiénes serán los participantes que pasarán a la Noche de Desaprobados?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.