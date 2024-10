Los participantes nos regalaron una batalla culinaria espectacular, en la que se emparejaron en dos. Es ahí donde nos presentaron un versus, donde los cinco puntos se iban a dividir entre dos participantes.

Los emparejamientos fueron los siguientes: Chapasa vs Raysa; Luigi vs Milena y Anthony vs Erick. Finalmente los que lograron sumar en la tabla fueron Raysa Ortiz, Luigi Monteghirfo y Anthony Chávez.

Este miércoles 23 de octubre se transmite el segundo día del Ciclo Vacacional de la segunda promoción de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis alumnos intentarán acumular la mayor cantidad de puntos para volver a la competencia, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.