Erick Delgado no la pasó nada bien con la preparación del primer platillo. Esto fue algo que notó José Peláez al término de la primera parte. “Su atención por favor, señor Delgado” , mencionó el presentador, intentando que llamar su atención.

“Señor Delgado, por favor, controle su ira”, agregó. En el confesionario, el deportista reveló qué es lo que sucedió. “Pido disculpas. Me bloqueé con el tema del dedo y no pude hacer la mayonesa, empecé a sangrar demás. No ha sido el mejor primer palto que pude haber hecho”, confesó.

Este miércoles 23 de octubre se transmite el segundo día del Ciclo Vacacional de la segunda promoción de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis alumnos intentarán acumular la mayor cantidad de puntos para volver a la competencia, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.