Erick Delgado está lamentándose, luego de recibir cero puntos por parte del jurado. El exportero recibió el apoyo de sus compañeros, uno de ellos fue Luigi Monteghirfo.

“Erick, escuchen todos ayer yo hablé con Junior Silva (…) Le conté cómo había sido mi día ayer, frustrante en el primer plato, el segundo ya levantó. Me dijo “relájate”. Acá tú puedes estar arriba y de la nada los de abajo vuelven a la competencia”, narró. En el confesionario, el deportista agradeció el gesto. “La verdad es que me he encontrado con gente con un corazón grande”, comentó.

Este miércoles 23 de octubre se transmite el segundo día del Ciclo Vacacional de la segunda promoción de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis alumnos intentarán acumular la mayor cantidad de puntos para volver a la competencia, ¿qué sucederá?

