Erick Delgado sufrió con el primer platillo. Incluso no llegó a presentar todo completo. “Golpe duro para Erick Delgado, cero puntos. Obtiene el puntaje más bajo”, comentó Peláez, tras los resultados del jurado.

En el confesionario, el guardameta comentó qué es lo que realmente pasó. “Está bien que me hayan sacado cero. Yo tengo la culpa, me he bloqueado, este dedo ha tenido la culpa”, agregó.

Este miércoles 23 de octubre se transmite el segundo día del Ciclo Vacacional de la segunda promoción de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis alumnos intentarán acumular la mayor cantidad de puntos para volver a la competencia, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.