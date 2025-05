En El Gran Chef Famosos, Extremo, la Noche de Eliminación ha cobrado una nueva víctima. Se trata de Marcos Armstrong, el “Gringo Marcos”, que fue inmediatamente eliminado cuando los jurados salvaron a Franco Cabrera.

Luego de esta difícil decisión, la jurado Nelly Rossinelli le dedicó unas palabras a modo de despedida. “Marquitos, dicen que los gringos son fríos. De verdad, tú no tienes nada de gringo porque tienes un corazón inmenso”, empezó.

“Desde que te conocí que eres una persona encantadora. Me da pena que te vayas porque has cocinado maravillosamente. Te has ganado el cariño del público, de la gente, de nosotros. ¡Mira esa nobleza, tienes un corazón de oro! Te quiero mucho”, aplaudió Nelly.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.