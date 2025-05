En El Gran Chef Famosos, Extremo, la codorniz con tocino y hortalizas acompañadas de puré fue declarado como el primer reto gastronómico de la noche. Cuando llegó la hora saborear los resultados, Tula Rodríguez decidió desahogarse.

“Es un plato complicado, el cual creo que ninguno alguna vez ha cocinado, pero igual…pase lo que pase, me voy bien agradecida”, confesó la competidora frente a los jurados.

Además, Tula aseguró que su paso por la cocina la ha sacado de su zona de confort. “Hace algunos años que soy siempre la conductora y, ahora, ponerme en una posición donde soy juzgada y vulnerable…”, expresó al borde del llanto.

“No soy perfecta, antes a mi hija yo le exigía mucho más. ¿Ahora? Le digo: “Amor, es humano equivocarse”. El domingo vamos a una clase juntas de cocina”, compartió Tula sobre el vínculo con su pequeña.

Se trata de una evolución que Tula no deja de atribuir al programa culinario. “Siento que El Gran Chef me ha permitido ponerme en una posición que yo agradezco. Gracias por haberme permitido estar. Me voy a ir con pena, pero me voy a ir feliz”, agradeció.

¿Será Tula quien dejará la competencia? Los jurados están a punto de revelar su veredicto final.

