En El Gran Chef Famosos, Extremo, el segundo plato de la noche puso a prueba las habilidades culinarias de los participantes y los jurados están listos para informar si el esfuerzo fue suficiente.

Después de probar con detenimiento cada plato, los jurados llamaron a todos los famosos para la devolución, ¿qué decidieron?

Una vez formados, los maestros de la cocina anunciaron a Mateo Garrido Lecca como el primer salvado de la noche. “No sabía lo que hacía”, dijo él.

Luego, los jurados optaron por salvar a Jano Baca. “Qué ajuste”, se alarmó el actor. Al participante le siguió Tula Rodríguez en la lista de salvados. “No me alegro tanto en esta oportunidad”, confesó la modelo.

Además, Claudia Portocarrero y Franco Cabrera evitaron la Noche de Eliminación. El Gringo Marcos, lamentablemente, no corrió con la misma suerte y le tocó despedirse.

“Los voy a extrañar mucho. Estoy muy contento de haber pasado tanto tiempo con ustedes, con mis amigos. Les mando un fuerte abrazo a todos en sus casas. Estoy muy feliz de haber participado aquí. Un extranjero…I’m sorry I let you down. Lamento haberlos decepcionado”, se disculpó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.