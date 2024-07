Nelly Rossinelli no quedó nada contenta al ver la PELIGROSA práctica de Leslie Shaw en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La cantante se había puesto papel toalla en todo el brazo para protegerse del aceite; pero eso podría provocarle un accidente aún peor.

La popular “mamá de los pericotitos” le dijo fuerte y claro: “Leslie, yo te voy a decir algo: es súper peligroso lo que haces de protegerte así con un papel. En cualquier momento se te va a prender y te vas a quemar”.

Esto asustó a Leslie, pero defendió su decisión: “Es que ya me ha caído y (el papel toalla) me ha protegido”. Al final, Nelly Rossinelli lo dejó a elección de la participante: “Pero si se te prende ese papel con el fuego es más peligroso. Bueno, ya te lo dijimos, ya tú toma decisiones, pero aquí ten cuidado porque si no lo corriges, se te va a malograr totalmente”.

Este viernes 26 de julio se vive la primera Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Uno de los cuatro participantes sentenciados quedará fuera de competencia, ¿quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.