José Peláez llegó hasta la cocina de Matilde León para supervisar su trabajo en el primer plato de la Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Pero, ni bien pisó la estación, se dio cuenta del caos.

La actriz de “Papá en Apuros” sufrió un corte en el episodio pasado, por lo que estaba cocinando con una sola mano prácticamente. Esto le impedía cortar correctamente la cebolla, así que el conducto de “El Gran Chef Famosos” la auxilió y le dejó cortada casi la mitad de una cebolla en pluma.

“Bien, al final mi estrategia era que los demás me ayuden cortando porque me da miedo hacerlo. Al final me ayudaron”, celebró Matilde tras recibir la ayuda de Peláez.

Este viernes 26 de julio se vive la primera Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Uno de los cuatro participantes sentenciados quedará fuera de competencia, ¿quién será?

