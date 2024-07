Leslie Shaw tenía que preparar el aderezo para su tortilla de raya, el primer plato de la Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia“. Sin embargo, la artista presentó varias dificultades para el corte de la cebolla, por lo que fue “auxiliada” por el chef Giacomo Bocchio.

El jurado llegó hasta la estación de Leslie para enseñarle cómo cortar la cebolla en pluma. Pero el siguiente comentario de la participante sorprendió al chef: “Tú lo haces ver muy fácil”.

Aunque Giacomo no se quedó callado y respondió: “Es fácil porque he practicado. Si tu practicas en tu casa y te haces unas 15 cebollitas, te apuesto que va a ser fácil. Que te vaya bien”. “Claro pues, Giacomo todos los días hace eso. Yo nunca en mi vida he estado viendo cómo cortar las cebollas”, respondió Leslie en el confesionario.

Este viernes 26 de julio se vive la primera Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Uno de los cuatro participantes sentenciados quedará fuera de competencia, ¿quién será?

