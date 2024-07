Nelly Rossinelli entró en PÁNICO al ver que Vanessa Terkes metió la mano en una licuadora conectada. Durante la preparación del primer plato de la noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia“, la jurado visitó a la participante en su estación y la ayudó a hacer la mayonesa; pero todo cambió de un momento para el otro.

La popular “mamá de los pericotitos” le indicó los ingredientes que debía poner en la licuadora para la mayonesa; pero Vanessa se excedió en pimienta e intentó sacar un poco del polvo con la mano de la licuadora que ya estaba conectada al tomacorriente. Esta acción ATERRORIZÓ a Nelly.

“Creo que le has echado mucha pimienta, pero trata de solucionar. No, no, no. No hagas eso Vane nunca más, te puedes cortar”, le suplicó la jurado.

Este jueves 25 de julio se vive la primera Noche de Reprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Solo algunos conseguirán salvarse de la Expulsión, ¿quiénes lo lograrán?

