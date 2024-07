Israel Dreyfus sorprendió a todos al confesar frente a las cámaras de “El Gran Chef Famosos, La Academia” que NO tiene idea de cómo diferenciar los diferentes tipos de papas que hay en el almacén de la cocina.

Para el primer plato de la noche, los participantes debían utilizar papa blanca; sin embargo, Israel se mostró confundido y le pidió auxilio a su compañera Leslie Shaw. “¿Qué papa usamos? ¿Cuál es la papa blanca?”, le preguntó.

Pero la cantante PENSÓ que su compañero la estaba fastidiando. “Ya pues Israel, no te hagas. ¿Cómo no vas a saber? Es esa (papa) creo. Ay no sé, no te voy a decir”, dijo antes de irse riendo del almacén.

Este jueves 25 de julio se vive la primera Noche de Reprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Solo algunos conseguirán salvarse de la Expulsión, ¿quiénes lo lograrán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.